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Появилось видео с моментом смертельного ДТП в Уфе на Сельской Богородской

Опубликовано видео смертельного ДТП с BMW в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром на улице Сельской Богородской в Уфе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь человека. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель BMW-318 потерял управлением над автомобилем и врезался в электроопору. От сильного удара машина моментально вспыхнула, а колесо оторвало.

Известно, что авария унесла жизнь одного человека. Еще пятерых пострадавших срочно доставили в больницу.

В причинах и обстоятельствах трагедии сейчас разбираются инспекторы ГАИ.

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