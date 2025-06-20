Появилось видео с моментом смертельного ДТП в Уфе на Сельской Богородской

Сегодня утром на улице Сельской Богородской в Уфе произошло страшное ДТП, унесшее жизнь человека. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель BMW-318 потерял управлением над автомобилем и врезался в электроопору. От сильного удара машина моментально вспыхнула, а колесо оторвало.
Известно, что авария унесла жизнь одного человека. Еще пятерых пострадавших срочно доставили в больницу.
В причинах и обстоятельствах трагедии сейчас разбираются инспекторы ГАИ.
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