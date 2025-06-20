В Молдавии подтвердили задержание в ОАЭ экс-директора службы безопасности

Накануне об этом сообщил телеканал Moldova 1.
«Управление международного полицейского сотрудничества Генерального инспектората полиции получило официальное подтверждение от властей Объединенных Арабских Эмиратов относительно задержания Виталия Пырлога на территории города Абу-Даби», — говорится в сообщении полиции.
По данным следствия, Пырлог обвиняется в подделке документов, взяточничестве и мошенничестве. Согласно расследованию, опубликованному Bloomberg в декабре 2024 года, он руководил схемой, посредством которой «красные уведомления» — международные оповещения о розыске — удалялись из базы данных Интерпола. Схема предположительно действовала в период с 2022 по начало 2023 года.
Следователи утверждают, что, пользуясь своим положением, Пырлог и его сообщники блокировали оповещения десятков людей, разыскиваемых за серьезные преступления, включая финансовое мошенничество и незаконный оборот наркотиков. За свои действия группа получила миллионы долларов, утверждает следствие.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне прошлого года сообщила, что вместе с Францией участвовала в расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола.