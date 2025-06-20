В Ростовской области двое мужчин погибли ночью в полыхающей постройке

Прошедшей ночью в хуторе Персиановском Ростовской области при пожаре погибли двое мужчин. Об этом утром 20 июня сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, в одном из дворов в СНТ «Курень» на 18 кв. метрах сгорела деревянная постройка. Во время тушения были обнаружены тела погибших, личности этих людей сейчас выясняют специалисты. Проводятся следственные мероприятия.
Известно, что пожарные работали на месте происшествия с 2 часов ночи до 5:20 утра. От МЧС работали девять человек, использовалось три единицы техники.
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