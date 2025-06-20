Ростовская область подписала соглашение о создании нового центра IT-компетенций

Ростовская область заключила соглашение со «Сбером» о создании нового центра IT-компетенций. Подписание произошло в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом «Комсомольской правде» рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.
— Вместе будем создавать образовательную платформу для подготовки и переподготовки профильных специалистов. Для нас, как региона с сильными традициями в сфере информационных технологий, важно постоянно поддерживать и развивать эти компетенции, — пояснил глава региона.
Напомним, по итогам первого дня ПМЭФ Ростовская область подписала 12 соглашений на сумму 111 млрд рублей.