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Ростовская область подписала соглашение о создании нового центра IT-компетенций

Новый центр IT-компетенций планируют создать в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область заключила соглашение со «Сбером» о создании нового центра IT-компетенций. Подписание произошло в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом «Комсомольской правде» рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.

— Вместе будем создавать образовательную платформу для подготовки и переподготовки профильных специалистов. Для нас, как региона с сильными традициями в сфере информационных технологий, важно постоянно поддерживать и развивать эти компетенции, — пояснил глава региона.

Напомним, по итогам первого дня ПМЭФ Ростовская область подписала 12 соглашений на сумму 111 млрд рублей.