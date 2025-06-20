Профессор Воронежского медуниверситета подозревается в получении взятки

По данным «Воронежских новостей», Сущенко сознался в получении особо крупной взятки за гарантированную защиту кандидатской диссертации и положительные отзывы на нее. Завкафедрой входит в большой ученый совет ВГМУ имени Бурденко, а также в Европейскую ассоциацию детских стоматологов. На сайте вуза указано, что профессор является научным руководителем пяти аспирантов, а всего под его руководством защищены 13 кандидатских. В уголовном деле речь может идти о четырех эпизодах взяток.