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Профессор Воронежского медуниверситета подозревается в получении взятки

Заведующим кафедрой терапевтической стоматологии Воронежского медицинского университета Андреем Сущенко заинтересовалась региональная УФСБ.

Доктора медицинских наук подозревают в получении взятки на сумму не менее 1,1 миллиона рублей. По данным РИА «Воронеж» со ссылкой на собственные источники, 18 июня обыски прошли в вузе на рабочем месте ученого, а также у него дома.

По данным «Воронежских новостей», Сущенко сознался в получении особо крупной взятки за гарантированную защиту кандидатской диссертации и положительные отзывы на нее. Завкафедрой входит в большой ученый совет ВГМУ имени Бурденко, а также в Европейскую ассоциацию детских стоматологов. На сайте вуза указано, что профессор является научным руководителем пяти аспирантов, а всего под его руководством защищены 13 кандидатских. В уголовном деле речь может идти о четырех эпизодах взяток.

Андрей Сущенко на данный момент активно сотрудничает со следствием.