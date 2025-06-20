Суд Ошмянского района вынес приговор мужчине, пытавшемуся провезти через границу наркотики

Приговором суда мужчина признан виновным в незаконном без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств. На основании ч.1 ст. 328 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года. Он же признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств и на основании ч.1 ст.328−1 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 года без штрафа. В соответствии с ч.ч.1,2 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года без штрафа. В соответствии со ст.9 закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» от 06.05.2025 обвиняемый частично освобожден от назначенного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год. В соответствии со ст.46−1 УК судом применена специальная конфискация, и легковой автомобиль марки Мercedes-Benz GLK 220 конфискован в доход государства как средство совершения преступления.