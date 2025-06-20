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На Кубани для восстановления пляжей потребуется 80 тысяч кубометров песка

Ученые рассказали, сколько времени уйдет на восстановление пляжей в Анапе и Темрюкском районе.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

На Кубани для восстановления пляжей потребуется 80 тысяч кубометров песка. Об этом сообщила кандидат геолого-минералогических наук доцент, заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова.

В марте губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о разработке проекта по восстановлению песчаных пляжей в Анапе и Темрюкском районе после ЧП с танкерами. Ученые КубГУ проводили необходимые исследования. Выполнена топо-батиметрическая съемка суши на ширину до 100 м и морской части до глубины 7−8 м, маршрутное инженерно-геологическое, инженерно-экологическое, инженерно-гидрометеорологическое обследование.

Первые работы по укреплению пляжей в Анапе и Темрюкском районе возможно выполнить в течение двух месяцев, считают ученые. Полное восстановление, по их словам, необходимо проводить в несколько этапов. Проект передадут заказчику. Сроки начала работ будут зависеть от финансирования и завершения очистки пляжей от мазута.

«Для определения срока полного восстановления системы необходимо вести соответствующий мониторинг, который покажет как стабилизацию пляжных территорий, так и степень самоочищения остаточных продуктов загрязнения», — цитирует Татьяну Любимову ТАСС.

По словам ученых, для восстановления пляжей не подходит песок из акватории. Одна из причин — высокая вероятность того, что этот песок тоже загрязнен нефтепродуктами.

Альтернативой может стать песок с карьеров, который находится вблизи Анапской пересыпи. Материал идентичен по размерности и совпадает до 60−70% по минеральному составу.

Сейчас ширина пляжей находится в пределах 35−50 м. Только на отдельных участках показатель составляет 80 м и более. Для волн высотой 6−8 м для избегания размыва нужна ширина не менее 50−100 м. Оптимальный показатель для стабильного существования пляжа — 70 м.

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