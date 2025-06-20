На Кубани для восстановления пляжей потребуется 80 тысяч кубометров песка

Сейчас ширина пляжей находится в пределах 35−50 м. Только на отдельных участках показатель составляет 80 м и более. Для волн высотой 6−8 м для избегания размыва нужна ширина не менее 50−100 м. Оптимальный показатель для стабильного существования пляжа — 70 м.