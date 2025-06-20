В Омске задержан наркоторговец со стажем

Также во время обыска у задержанного обнаружено 85 грамм производного N-метилэфедрона, а по адресу его проживания — 39 г мефедрона и 55 г марихуаны. Как оказалось, драгдилер — не смотря на свои юные годы — оказался рецидивистом: ранее он был осужден на 6 лет за аналогичное преступление и вышел из мест лишения свободы в 2023 году.