В Омске задержан наркоторговец со стажем

Сотрудники УНК и Росгвардии задержали в Центральном округе 28-летнего омича с тремя видами наркотических средств. После исследования его телефона, омские полицейские выявили еще и тайник с килограммом синтетического наркотика. Видео операции по задержанию драгдилера было опубликовано сегодня, 20 июня, в телеграм-канале «Омская полиция».
В момент задержания подозреваемого, полицейские обратили внимание на его желание срочно избавится от своего телефона — омич попытался разбить его об асфальт. Благодаря быстрой реакции бойцов спецподразделения телефон был спасен и, как оказалось, не зря. В смартфоне драгдилера полицейские обнаружили переписку с куратором и фотографии с географическими координатами тайника в деревне Богдановка Кормиловского района. В нем оперативники обнаружили 1 килограмм 154 грамма синтетического наркотика.
Также во время обыска у задержанного обнаружено 85 грамм производного N-метилэфедрона, а по адресу его проживания — 39 г мефедрона и 55 г марихуаны. Как оказалось, драгдилер — не смотря на свои юные годы — оказался рецидивистом: ранее он был осужден на 6 лет за аналогичное преступление и вышел из мест лишения свободы в 2023 году.