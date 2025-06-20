«Калина» вылетела с дороги в Шигонском районе Самарской области вечером 19 июня

Авария с отечественной легковушкой произошла в четверг. Медпомощь не потребовалась. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация о происшествии поступила в учреждение 19 июня в 20:19. На 3-м километре дороги Шигоны — Новодевичье с проезжей части вылетела и опрокинулась «Калина».
Никто не пострадал. На месте ДТП работали бригада скорой помощи, правоохранители и специалисты 114-й пожарно-спасательной части. Последние отключили системы электропитания машины. Полицейские организовали проверку.
В тот же день в губернии 36-летний водитель Kia врезался в 41-летнего мужчину на «Гранте».
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