Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Калина» вылетела с дороги в Шигонском районе Самарской области вечером 19 июня

Авария с отечественной легковушкой произошла в четверг на участке проезжей части Шигоны — Новодевичье. Медпомощь не потребовалась.

Авария с отечественной легковушкой произошла в четверг. Медпомощь не потребовалась. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о происшествии поступила в учреждение 19 июня в 20:19. На 3-м километре дороги Шигоны — Новодевичье с проезжей части вылетела и опрокинулась «Калина».

Никто не пострадал. На месте ДТП работали бригада скорой помощи, правоохранители и специалисты 114-й пожарно-спасательной части. Последние отключили системы электропитания машины. Полицейские организовали проверку.

В тот же день в губернии 36-летний водитель Kia врезался в 41-летнего мужчину на «Гранте».

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!