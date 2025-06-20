Уголовное дело замглавы ТУАД НСО Громенко направлено в суд

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константина Громенко, обвиняемого в получении взятки. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в период 2018—2024 годов Громенко получил от подконтрольных ему руководителей юридических лиц лично в качестве взятки денежные средства и имущество на общую сумму более 197 млн рублей.
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за организацию содействия при заключении контрактов с несколькими фирмами на выгодных для них условиях, общее покровительство, а также за осуществление беспрепятственного приёма выполненных работ независимо от выявленных нарушений.
Преступление выявлено оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ.
По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест.
«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что замглавы ТУАД Громенко стал «коррупционным рекордсменом» НСО в 2024 году.