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Уголовное дело замглавы ТУАД НСО Громенко направлено в суд

Его обвиняют в получении почти 200-миллионной взятки.

Источник: Freepik

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константина Громенко, обвиняемого в получении взятки. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период 2018—2024 годов Громенко получил от подконтрольных ему руководителей юридических лиц лично в качестве взятки денежные средства и имущество на общую сумму более 197 млн рублей.

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за организацию содействия при заключении контрактов с несколькими фирмами на выгодных для них условиях, общее покровительство, а также за осуществление беспрепятственного приёма выполненных работ независимо от выявленных нарушений.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ.

По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест.

«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что замглавы ТУАД Громенко стал «коррупционным рекордсменом» НСО в 2024 году.