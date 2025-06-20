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В Сочи закрыли ресторан из-за массового отравления посетителей

В Сочи временно закрыли рыбный ресторан из-за вспышки кишечной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю направил материалы в суд для приостановления работы заведения «Аккорд Эксперт» в Адлере на срок до 90 суток из-за выявленных грубых нарушений санитарных норм, ставших причиной вспышки кишечных инфекций.

«Во время санитарно-эпидемиологического расследования были обнаружены многочисленные нарушения, в том числе: невозможность проведения качественной уборки из-за внутренней отделки помещений, отсутствие раковин для мытья рук в цехах, изношенный и не промаркированный разделочный инвентарь, отсутствие технологических карт для приготовления блюд, отсутствие контроля за температурным режимом в холодильниках и на складах, неудовлетворительное санитарное состояние помещений и недостаток промаркированного уборочного инвентаря», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки составлены протоколы о временном запрете деятельности и административных правонарушениях. Дело передано в суд.