Жителя Кубани обвиняют в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Все произошло в Крымске в сентябре 2024 года. По версии следствия, обвиняемый общался с куратором в соцсетях. По указанию руководителя он оставил в общественных местах графические изображения, оправдывающие идеологию терроризма.
Противоправную деятельность обвиняемого выявили и пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России. На время расследования мужчину заключили под стражу.
«По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В ведомстве напомнили, что за участие в деятельности террористической организации может грозить до 20 лет лишения свободы.