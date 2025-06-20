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Жителя Кубани обвиняют в участии в деятельности террористической организации

Житель Крымска распространял изображения, оправдывающие идеологию терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Кубани обвиняют в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Все произошло в Крымске в сентябре 2024 года. По версии следствия, обвиняемый общался с куратором в соцсетях. По указанию руководителя он оставил в общественных местах графические изображения, оправдывающие идеологию терроризма.

Противоправную деятельность обвиняемого выявили и пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России. На время расследования мужчину заключили под стражу.

«По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ведомстве напомнили, что за участие в деятельности террористической организации может грозить до 20 лет лишения свободы.