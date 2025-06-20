Хорошо, что поезда сейчас почти не ходят: Украли медные реле Железной дороги Молдовы — почему это может привести к трагедии

В Кишиневе украдены медные реле Молдавской железной дороги.
Полиция ищет, но не может найти воришек. Могли бы для начала обойти скупщиков меди.
Хорошо, что поезда сейчас не так часто ездят, как раньше, и пропажу удалось обнаружить вовремя.
В другом случае не миновать бы беды.
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