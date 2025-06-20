Под Новосибирском у ребёнка выманили 50 тысяч аферисты, назвавшиеся Владом А4

Во время игры в Roblox второклассник из села Венгерово оформил онлайн-кредит на 50 тысяч рублей. Деньги ушли мошенникам, которые выдали себя за популярного видеоблогера Влада А4. Об этом КП-Новосибирск сообщила пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Школьник из Венгеровского района Новосибирской области вечером играл в Roblox на телефоне. Во время квеста ему пришло сообщение якобы от Влада А4 — известного блогера среди детей.