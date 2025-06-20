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Под Новосибирском у ребёнка выманили 50 тысяч аферисты, назвавшиеся Владом А4

Школьник оформил кредит на 50 тысяч рублей, думая, что получит робуксы в игре Roblox.

Источник: Комсомольская правда

Во время игры в Roblox второклассник из села Венгерово оформил онлайн-кредит на 50 тысяч рублей. Деньги ушли мошенникам, которые выдали себя за популярного видеоблогера Влада А4. Об этом КП-Новосибирск сообщила пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
Школьник из Венгеровского района Новосибирской области вечером играл в Roblox на телефоне. Во время квеста ему пришло сообщение якобы от Влада А4 — известного блогера среди детей.

Аферист предложил розыгрыш 25 тысяч робуксов — это внутриигровая валюта, на которую можно покупать скины, вещи и бонусы. Для получения приза нужно было пройти «простые» задания.

Ребёнка попросили сфотографировать страницы на телефонах родителей или бабушки, а потом переслать данные в мессенджер. Следующий шаг — оформить «тестовую заявку» на займ. В итоге с телефона мамы был взят микрокредит на сумму более 50 тысяч рублей. Эти деньги быстро ушли за границу на счёт неизвестной фирмы.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Полиция ведёт расследование и пытается установить, кто стоял за фейковым аккаунтом.