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Полиция Владивостока разбирается с нападением питбуля на мать с ребёнком

Пострадавшие получили направление на судебно-медицинское обследование для установления степени вреда.

В Первомайском районе Владивостока сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения собаки на женщину с ребёнком.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Владивостоку, в отдел полиции поступило сообщение от жительницы города о том, что питбультерьер, принадлежащий её соседу, покусал её, а также её четырёхлетнего сына.

По словам потерпевшей, она вместе с ребёнком пришла в квартиру на улице Фастовской, чтобы выяснить обстоятельства конфликта, произошедшего между детьми. Когда хозяин квартиры открыл дверь, собака внезапно напала на людей.

Позже владелец животного пояснил полицейским, что дверь в его квартиру была не заперта, и когда её распахнули неизвестные животному люди, собака набросилась на вошедших.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим выдано направление на судебно-медицинское обследование для определения степени вреда здоровью, после чего будет принято процессуальное решение.