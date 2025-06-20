Полиция Владивостока разбирается с нападением питбуля на мать с ребёнком

В Первомайском районе Владивостока сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения собаки на женщину с ребёнком.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Владивостоку, в отдел полиции поступило сообщение от жительницы города о том, что питбультерьер, принадлежащий её соседу, покусал её, а также её четырёхлетнего сына.
По словам потерпевшей, она вместе с ребёнком пришла в квартиру на улице Фастовской, чтобы выяснить обстоятельства конфликта, произошедшего между детьми. Когда хозяин квартиры открыл дверь, собака внезапно напала на людей.
Позже владелец животного пояснил полицейским, что дверь в его квартиру была не заперта, и когда её распахнули неизвестные животному люди, собака набросилась на вошедших.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим выдано направление на судебно-медицинское обследование для определения степени вреда здоровью, после чего будет принято процессуальное решение.