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Экс-таможенник в Уфе заплатит 2,4 млн рублей штрафа за взятки

Более 2 млн рублей штрафа назначили экс-инспектору таможни за взяточничество в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Калининский суд Уфы озвучил приговор бывшему инспектору таможни, которого обвиняли в коррупции. Как установило следствие, в 2022—2023 годах чиновник систематически получал взятки от предпринимателей за незаконные услуги при оформлении иномарок. Общая сумма незаконных денежных вознаграждений превысила 210 тысяч рублей.

Судья назначил мужчине штраф в размере 2,4 миллиона рублей. Дополнительно экс-чиновника лишили права работать на госслужбе в течение семи лет.

Ранее к ответственности уже привлекли и самих предпринимателей, дававших взятки.

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