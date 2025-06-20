Экс-таможенник в Уфе заплатит 2,4 млн рублей штрафа за взятки

Калининский суд Уфы озвучил приговор бывшему инспектору таможни, которого обвиняли в коррупции. Как установило следствие, в 2022—2023 годах чиновник систематически получал взятки от предпринимателей за незаконные услуги при оформлении иномарок. Общая сумма незаконных денежных вознаграждений превысила 210 тысяч рублей.
Судья назначил мужчине штраф в размере 2,4 миллиона рублей. Дополнительно экс-чиновника лишили права работать на госслужбе в течение семи лет.
Ранее к ответственности уже привлекли и самих предпринимателей, дававших взятки.
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