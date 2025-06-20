Две женщины пострадали в тройном ДТП в Воронеже

Согласно информации ГИБДД, 48-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-21150, которым управлял 60-летний житель Воронежа. В момент столкновения водитель ВАЗа совершал поворот налево на проспект Труда. От удара автомобиль отбросило на Volvo XC70, двигавшийся в попутном направлении. За рулем Volvo находился 72-летний воронежец.