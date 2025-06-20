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Две женщины пострадали в тройном ДТП в Воронеже

Утром 19 июня в Воронеже на пересечении улицы 9 Января и проспекта Труда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По предварительным данным, авария случилась около 6:10 утра.

Согласно информации ГИБДД, 48-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-21150, которым управлял 60-летний житель Воронежа. В момент столкновения водитель ВАЗа совершал поворот налево на проспект Труда. От удара автомобиль отбросило на Volvo XC70, двигавшийся в попутном направлении. За рулем Volvo находился 72-летний воронежец.

В результате аварии две пассажирки ВАЗа — 37-летняя и 58-летняя женщины — получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.