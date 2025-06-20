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«Нива» съехала в кювет в Самарской области днем 19 июня

Это произошло в Богатовском районе губернии. В аварии никто не пострадал.

Это произошло в Богатовском районе губернии. В аварии никто не пострадал, уточнили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Данные о ДТП появились в четверг в 12:35. На дороге Богатое — Алексеевка — Виловатое — Гвардейцы водитель красной «Нивы» вылетел с проезжей части. Помощь врачей не потребовалась.

Помимо медиков, на участке происшествия работали госавтоинспекторы и сотрудники 117-й пожарно-спасательной части. Первые организовали проверку, вторые отключили системы электропитания отечественного авто.

Также 19 июня в 63-м регионе опрокинулась «Калина». Там тоже никто не пострадал.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!