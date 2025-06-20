«Нива» съехала в кювет в Самарской области днем 19 июня

Это произошло в Богатовском районе губернии. В аварии никто не пострадал, уточнили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Данные о ДТП появились в четверг в 12:35. На дороге Богатое — Алексеевка — Виловатое — Гвардейцы водитель красной «Нивы» вылетел с проезжей части. Помощь врачей не потребовалась.
Помимо медиков, на участке происшествия работали госавтоинспекторы и сотрудники 117-й пожарно-спасательной части. Первые организовали проверку, вторые отключили системы электропитания отечественного авто.
Также 19 июня в 63-м регионе опрокинулась «Калина». Там тоже никто не пострадал.
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