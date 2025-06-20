Стало известно имя еще одной обвиняемой в деле об убийстве супругов Тарховых

Мы уже писали, что 56-летняя Метревели объявлена в розыск вместе со своим племянником. 25-летний Дмитрий также обвиняется заочно, но по другой статье — о двойном убийстве, совершенном из корыстных побуждений и предварительному сговору. Следствие считает, что именно он вместе с Екатериной Тарховой замораживал и расчленял трупы убитых, чтобы потом выкинуть останки в мусорные баки.