Стало известно имя еще одной обвиняемой в деле об убийстве супругов Тарховых

Новые подробности появились в резонансном уголовном деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Следователи предъявили обвинение матери разыскиваемой Светланы Метревели.
Правоохранители арестовали в Самаре и, в силу возраста, отправили под домашний арест 78-летнюю Таисию Кисилеву. По версии следствия, пожилая женщина помогла Екатерине Тарховой, внучке убитого экс-мэра областной столицы, продать принадлежавшую бывшему градоначальнику «Тойоту» за 1 млн рублей, сообщает телеграм-канал «112».
Кисилева обвиняется по статье о мошенничестве в крупном размере. Кроем того пожилая женщина приходится матерью Светлане Метревели, которой заочно предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве экс-мэра Самары и его супруги.
Мы уже писали, что 56-летняя Метревели объявлена в розыск вместе со своим племянником. 25-летний Дмитрий также обвиняется заочно, но по другой статье — о двойном убийстве, совершенном из корыстных побуждений и предварительному сговору. Следствие считает, что именно он вместе с Екатериной Тарховой замораживал и расчленял трупы убитых, чтобы потом выкинуть останки в мусорные баки.
Напомним, что в начале марта самарским следователям удалось воссоздать хронологию убийства Виктора и Натальи Тарховых. Тогда следствие уже рассматривало версию с несколькими соучастниками. А уже в мае стало известно о том, что Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в розыск. Также сообщалось, что они могут скрываться в Грузии.
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