Житель Жлобина хранил дома более 2 кг взрывчатки и ствол пулемета

В МВД напомнили: лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Также в МВД добавили, что сотрудники ГУБОПиК МВД постоянно проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявлению причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.