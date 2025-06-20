Житель Жлобина хранил дома более 2 кг взрывчатки и ствол пулемета

Оперативники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали 63-летнего жителя Жлобина. Он хранил дома три самодельных взрывных устройства и взрывчатое вещество на основе тротила общим весом более 2 кг, а также ствол пулемета. Установлена причастность мужчины к незаконному изготовлению и сбыту боеприпасов. Следователи возбудили уголовное дело. Мужчина арестован.
В МВД напомнили: лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Также в МВД добавили, что сотрудники ГУБОПиК МВД постоянно проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявлению причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.