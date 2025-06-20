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Автомобиль влетел в ограждения перед съездом на дамбу. Есть пострадавшие

Авария в зоне дорожных работ собрала пробку на КАД Петербурга перед въездом на дамбу со стороны Ломоносова. Без пострадавших, по предварительной информации, не обошлось.

В 10:42 20 июня на 116-м километре внутреннего кольца КАД, у развязки «Бронка», легковой автомобиль наехал на боновое ограждение, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. На место вызваны экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Движение в районе места аварии сильно затруднено. По данным «Яндекс. Пробок», затор на внутреннем кольце КАД превышает 1 километр. Напомним, что на развязке ведутся дорожные работы, и до 29 июня полностью закрыто внутреннее кольцо, а транспорт в обе стороны идет по внешнему.