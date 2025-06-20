Автомобиль влетел в ограждения перед съездом на дамбу. Есть пострадавшие

Движение в районе места аварии сильно затруднено. По данным «Яндекс. Пробок», затор на внутреннем кольце КАД превышает 1 километр. Напомним, что на развязке ведутся дорожные работы, и до 29 июня полностью закрыто внутреннее кольцо, а транспорт в обе стороны идет по внешнему.