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В Красноярском крае шестилетний мальчик погиб от удара электрическим током

Об этом рассказали в СК по краюПрокуратура организовала проверку в связи со смертью шестилетнего мальчика, которая произошла 20 июня 2025 года в поселке Долгий Мост Абанского района.

Об этом рассказали в СК по краю.

Прокуратура организовала проверку в связи со смертью шестилетнего мальчика, которая произошла 20 июня 2025 года в поселке Долгий Мост Абанского района.

По предварительным данным, мальчик получил удар током, когда задел электроудлинитель, лежавший на земле во дворе частного дома. Удлинитель был подключен к электросети.

В момент трагедии ребенок находился дома с мамой. Она и обнаружила тело сына. Семья не состоит на профилактическом учете. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

В ходе проверки прокуроры установят причины и условия, приведшие к гибели ребенка, а также оценят действия органов, занимающихся профилактикой.

В семье осталось двое детей —одному три года, а другому больше. Отец детей — пенсионер МВД, и семья живет на его пенсию и детские пособия.