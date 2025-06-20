В Красноярском крае шестилетний мальчик погиб от удара электрическим током

Об этом рассказали в СК по краю.
Прокуратура организовала проверку в связи со смертью шестилетнего мальчика, которая произошла 20 июня 2025 года в поселке Долгий Мост Абанского района.
По предварительным данным, мальчик получил удар током, когда задел электроудлинитель, лежавший на земле во дворе частного дома. Удлинитель был подключен к электросети.
В момент трагедии ребенок находился дома с мамой. Она и обнаружила тело сына. Семья не состоит на профилактическом учете. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
В ходе проверки прокуроры установят причины и условия, приведшие к гибели ребенка, а также оценят действия органов, занимающихся профилактикой.
В семье осталось двое детей —одному три года, а другому больше. Отец детей — пенсионер МВД, и семья живет на его пенсию и детские пособия.