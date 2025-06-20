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Массовая драка произошла в Ростове, есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции разогнали массовую драку и составили протоколы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошла массовая драка, ее участников разогнали сотрудники полиции. В отношении нескольких задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), сообщили в донском главке МВД.

— Накануне поступило сообщение о драке между двумя компаниями на одной из улиц города. Предварительно, конфликт вспыхнул на почве алкогольного опьянения. Троих предполагаемых зачинщиков доставили в полицию. Остальные участники ссоры получили незначительные телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В полиции добавили, что за мелкое хулиганство обычно штрафуют или оставляют под арестом на 15 суток. Добавим, по словам очевидцев в соцсетях, драка произошла в микрорайоне Суворовском.

Напомним, ранее в Октябрьском районе Ростова-на-Дону во время конфликта пострадал 17-летний юноша.

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