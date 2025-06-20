В Екатеринбурге похитили дроны на сумму более миллиона рублей

Магазин специализируется на продаже профессиональных аппаратов для фото- и видеосъемки. После инцидента полиция уточняла, оснащены ли похищенные устройства возможностью доставки или сброса грузов. Однако, как сообщили представители магазина, такие функции у них отсутствуют.