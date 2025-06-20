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В Екатеринбурге похитили дроны на сумму более миллиона рублей

В Екатеринбурге произошло дерзкое ограбление магазина. Ночью неизвестные взломали помещение, разбили витрины и похитили 10 новых квадрокоптеров. Также были украдены устройства клиентов, находившиеся на ремонте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Неизвестные ограбили специализированный магазин дронов в Екатеринбурге: преступники проникли внутрь ночью и похитили оборудование. Об этом сообщает телеграм-канал 112.Сработала сигнализация, сотрудники магазина немедленно вызвали полицию, но злоумышленники успели скрыться за считанные минуты.

Правонарушители разбили витрины и вынесли все, что смогли унести: 10 новых квадрокоптеров общей стоимостью около 500 тысяч рублей, а также несколько устройств клиентов, находившихся на ремонте и обслуживании.

Магазин специализируется на продаже профессиональных аппаратов для фото- и видеосъемки. После инцидента полиция уточняла, оснащены ли похищенные устройства возможностью доставки или сброса грузов. Однако, как сообщили представители магазина, такие функции у них отсутствуют.

Общий ущерб составил 1 миллион 264 тысячи рублей. При этом стоимость похищенного оборудования на «черном рынке» значительно ниже. Эксперты отмечают, что реализовать дорогие дроны без документов в текущих условиях крайне сложно.