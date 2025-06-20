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В Читинском районе возле поселка Атамановка загорелся лес

Волонтеры сообщают, что пламя усиливается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Читинском районе Забйкалья возле поселка Атамановка обнаружили лесной пожар. Как сообщает ИА «Байкал 24» глава поселка Лариса Зимина распорядилась, чтобы на место отправили водовозку и оперативную группу. Сама Лариса Зимина также выехала на месте с сотрудниками МЧС. Также для тушения огня выделили одну оперативную группу.

— Огонь охватил 1 гектар земли, тушением занимаются 26 спасателей. Предварительно причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, — уточнили представители Минприроды.

Волонтеры, которые работают в лесу пишут в местном чате, что огонь усиливается.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что за сутки в Приангарье потушили два лесных пожара в Куйтунском и Черемховском районах.