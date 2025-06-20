В Читинском районе возле поселка Атамановка загорелся лес

В Читинском районе Забйкалья возле поселка Атамановка обнаружили лесной пожар. Как сообщает ИА «Байкал 24» глава поселка Лариса Зимина распорядилась, чтобы на место отправили водовозку и оперативную группу. Сама Лариса Зимина также выехала на месте с сотрудниками МЧС. Также для тушения огня выделили одну оперативную группу.