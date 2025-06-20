Житель Самарской области незаконно потратил 350 тысяч, выданные по соцконтракту

34-летний мужчина из Ставропольского района губернии пытался обмануть государство, но стал фигурантом уголовного дела. Подробнее об инциденте рассказали представители региональной прокуратуры.
24 ноября 2023 года местный заключил с отделением областного Минсоцдемографии соцконтракт. Ему перевели 350 тыс. рублей. Их якобы планировал потратить на товары для своего дела — выполнения штукатурных работ.
Но позже о тратах перед управлением соцзащиты Центрального округа отчитаться не смог. Также не поделился чеками. В итоге выяснили: средства потратил не по назначению. Завели уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Материалы передали в Ставропольский районный суд. Злоумышленник частично погасил ущерб на 200 тыс. рублей. А до этого рассказывали о самарце, который заработал на махинациях с документами и автосервисом 350 тыс. рублей.
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