В Самаре произошел пожар в ТЦ на Г. Димитрова, эвакуировались 15 человек

В пятницу, 20 июня, утром, в Кировском районе Самары произошёл пожар в торговом центре на улице Георгия Димитрова, 7А.
Пожарные были вызваны в 08:43. На тушение направили 43 человека пожарных личного состава и 11 пожарных машин.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из торгового центра самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Прибывшие огнеборцы установили, что в подсобном помещении магазина на первом этаже горел товар.
Пожар на площади два квадратных метра был потушен. В результате пожара люди не пострадали.
Причина пожара устанавливается, сообщили в Телеграмм-канале Главного управления МЧС России по Самарской области.