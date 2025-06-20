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В Самаре произошел пожар в ТЦ на Г. Димитрова, эвакуировались 15 человек

В подсобном помещении магазина на первом этаже загорелся товар.

В пятницу, 20 июня, утром, в Кировском районе Самары произошёл пожар в торговом центре на улице Георгия Димитрова, 7А.

Пожарные были вызваны в 08:43. На тушение направили 43 человека пожарных личного состава и 11 пожарных машин.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из торгового центра самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Прибывшие огнеборцы установили, что в подсобном помещении магазина на первом этаже горел товар.

Пожар на площади два квадратных метра был потушен. В результате пожара люди не пострадали.

Причина пожара устанавливается, сообщили в Телеграмм-канале Главного управления МЧС России по Самарской области.