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Пошел на обгон и врезался в машину пенсионеров: лихач устроил ДТП с двумя погибшими под Миассом

Два человека погибли в ДТП под Миассом, еще два пострадали.

Источник: ГАИ Челябинской области

Серьезное ДТП произошла на 1777-м километре трассы М-5 в Челябинской области.

По предварительным данным", погибли два человека, еще двое ранены, их увезли в больницу.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что спасателям пришлось вытаскивать зажатую в разбитой машине пострадавшую женщину.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что после столкновения двух автомобилей движение в сторону Башкортостана заблокировано, место происшествия объезжают по обочине. Водителям советуют отправиться в объезд через Миасс или Нижний Атлян.

Обновлено в 15:44. Как сообщили в ГАИ Челябинской области, 50-летний мужчина на Mitsubishi Outlander пошел на обгон. Он выехал на встречную полосу и врезался там в «Жигули», за рулем которых был 78-летний пенсионер.

На месте аварии погибли водитель и 82-летняя пассажирка отечественной машины. Водителя и пассажира иномарки госпитализировали с травмами.