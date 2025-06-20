Пошел на обгон и врезался в машину пенсионеров: лихач устроил ДТП с двумя погибшими под Миассом

Серьезное ДТП произошла на 1777-м километре трассы М-5 в Челябинской области.
По предварительным данным", погибли два человека, еще двое ранены, их увезли в больницу.
В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что спасателям пришлось вытаскивать зажатую в разбитой машине пострадавшую женщину.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что после столкновения двух автомобилей движение в сторону Башкортостана заблокировано, место происшествия объезжают по обочине. Водителям советуют отправиться в объезд через Миасс или Нижний Атлян.
Обновлено в 15:44. Как сообщили в ГАИ Челябинской области, 50-летний мужчина на Mitsubishi Outlander пошел на обгон. Он выехал на встречную полосу и врезался там в «Жигули», за рулем которых был 78-летний пенсионер.
На месте аварии погибли водитель и 82-летняя пассажирка отечественной машины. Водителя и пассажира иномарки госпитализировали с травмами.