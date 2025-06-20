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25-летний водитель пострадал во время взрыва машины

Мужчина успел выбежать из салона авто.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Краснодаре во время движения загорелся автомобиль «Лада», а после сразу же взорвался. В этот момент внутри машины находился 25-летний житель Дагестана. Как сообщает Инфо24, известно, что огонь возник из-за неисправности проводки.

— Около полуночи услышали звук взрыва. Автомобиль горел во время движения и врезался в припаркованные автомобили. Огонь перекинулся на «Газель» и в ней что-то взорвалось, — рассказали очевидцы.

Как сообщают в полиции, водитель «Лады» успел выбежать из загоревшегося автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ожогами тела. Правоохранительные органы региона проводят проверку.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Боханском районе 14-летний пассажир мотоцикла серьезно пострадал в аварии.