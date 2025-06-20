25-летний водитель пострадал во время взрыва машины

В Краснодаре во время движения загорелся автомобиль «Лада», а после сразу же взорвался. В этот момент внутри машины находился 25-летний житель Дагестана. Как сообщает Инфо24, известно, что огонь возник из-за неисправности проводки.
— Около полуночи услышали звук взрыва. Автомобиль горел во время движения и врезался в припаркованные автомобили. Огонь перекинулся на «Газель» и в ней что-то взорвалось, — рассказали очевидцы.
Как сообщают в полиции, водитель «Лады» успел выбежать из загоревшегося автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ожогами тела. Правоохранительные органы региона проводят проверку.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Боханском районе 14-летний пассажир мотоцикла серьезно пострадал в аварии.