Пятерых подозреваемых в похищении будут судить в Ростовской области

По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемая из неприязни организовала похищение ее 61-летней бывшей подруги. Она привлекла к преступлению двух знакомых, которые привели еще двух своих друзей. В итоге жертву посадили в машину, связали и увезли в хозпостройку в Азовском районе. Там женщину пристегнули наручниками к железной кровати и удерживали против воли.