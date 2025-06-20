Пятерых подозреваемых в похищении будут судить в Ростовской области

В Ростовской области завершили расследование похищения. Теперь перед судом предстанут предполагаемый организатор — 44-летняя женщина, а также четверо мужчин в возрасте от 24 до 37 лет. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК России по региону и областной прокуратуры.
По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемая из неприязни организовала похищение ее 61-летней бывшей подруги. Она привлекла к преступлению двух знакомых, которые привели еще двух своих друзей. В итоге жертву посадили в машину, связали и увезли в хозпостройку в Азовском районе. Там женщину пристегнули наручниками к железной кровати и удерживали против воли.
— Похитители действовали по заранее разработанному плану. Они использовали рации, а номера автомобиля заклеили скотчем, но уже через сутки их задержали правоохранители, — отметили в пресс-службе СК.
Подозреваемых ранее взяли под стражу, поэтому суда они ожидают находясь в СИЗО. В зависимости от роли и степени участия задержанным предъявили обвинения по статьям о похищении, подстрекательстве и организации похищения (ч. 3 и ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ; п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
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