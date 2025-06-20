По вине нетрезвого водителя в аварии в Витебске погибла пассажир

Следственное управление УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло 16 июня в областном центре. По данным следствия, 36-летний мужчина ехал на автомобиле Citroen Xsara по улице Новолучесская. Около 15.20 машина столкнулась с двигавшимся в попутном направлении Mercedes-Benz. Водитель Citroen не справился с управлением, из-за чего его авто занесло и оно наехало на опору контактной сети. В результате ДТП погибла пассажирка Citroen, оба водителя и пассажир Mercedes-Benz не пострадали.
По результатам медицинского исследования установлено, что в момент управления автомобилем водитель Citroen находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено более 3 промилле этилового спирта.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые экспертные исследования.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 УК (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). С санкции прокурора к фигуранту применена мера в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Следственный комитет также просит откликнуться свидетелей ДТП и сообщить имеющуюся информацию в следственные органы.