По вине нетрезвого водителя в аварии в Витебске погибла пассажир

Следственное управление УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло 16 июня в областном центре. По данным следствия, 36-летний мужчина ехал на автомобиле Citroen Xsara по улице Новолучесская. Около 15.20 машина столкнулась с двигавшимся в попутном направлении Mercedes-Benz. Водитель Citroen не справился с управлением, из-за чего его авто занесло и оно наехало на опору контактной сети. В результате ДТП погибла пассажирка Citroen, оба водителя и пассажир Mercedes-Benz не пострадали.