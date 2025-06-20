Башкирия осталась в тройке лидеров по инвестиционной привлекательности

На Петербургском экономическом форуме сегодня, 20 июня, были объявлены итоги обновленного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. По результатам 2024 года Башкирия сохранила свою позицию, разделив третье место с Московской областью. Награду за это достижение получил руководитель региона Радий Хабиров.
Эксперты Агентства стратегических инициатив отметили, что в этом году применялась усовершенствованная методика оценки. Несмотря на более строгие критерии, Башкирии удалось удержаться в числе лидеров.
В 2023 году республика также занимала третью строчку рейтинга, при этом объем инвестиций составил 620 миллиардов рублей, показав рост на 7,6% по сравнению с предыдущим годом.
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