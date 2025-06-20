Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия осталась в тройке лидеров по инвестиционной привлекательности

Башкирия сохранила третье место в рейтинге состояния инвестиционного климата.

Источник: Комсомольская правда

На Петербургском экономическом форуме сегодня, 20 июня, были объявлены итоги обновленного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. По результатам 2024 года Башкирия сохранила свою позицию, разделив третье место с Московской областью. Награду за это достижение получил руководитель региона Радий Хабиров.

Эксперты Агентства стратегических инициатив отметили, что в этом году применялась усовершенствованная методика оценки. Несмотря на более строгие критерии, Башкирии удалось удержаться в числе лидеров.

В 2023 году республика также занимала третью строчку рейтинга, при этом объем инвестиций составил 620 миллиардов рублей, показав рост на 7,6% по сравнению с предыдущим годом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.