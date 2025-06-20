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В Самарской области произошел лесной пожар 19 июня

В Шигонском лесничестве самарского региона произошло возгорание.

В Шигонском лесничестве самарского региона произошло возгорание. Министерство природы Самарской области сообщает, что его потушили.

В борьбе с огнем поучаствовали 4 единицы спецтехники и 10 человек. 5 из них были представителями лесного хозяйства.

Всего пожар распространился на площади 200 квадратных метров.

Специалисты предупреждают — проводя время на природе не бросайте окурки, не разводите огонь и убирайте за собой мусор.

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