В Самарской области произошел лесной пожар 19 июня

В Шигонском лесничестве самарского региона произошло возгорание. Министерство природы Самарской области сообщает, что его потушили.
В борьбе с огнем поучаствовали 4 единицы спецтехники и 10 человек. 5 из них были представителями лесного хозяйства.
Всего пожар распространился на площади 200 квадратных метров.
Специалисты предупреждают — проводя время на природе не бросайте окурки, не разводите огонь и убирайте за собой мусор.
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