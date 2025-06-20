«Под расписки забрал лошадь и шесть авто, все продал, деньги потратил». Суд присудил жителю Бобруйска три года лишения свободы и крупный штраф за мошенничество

Таким образом мужчина завладел шестью автомобилями и лошадью (ущерб гражданам оценили в 13,8 тысячи рублей). Потерпевшие обращались к нему о выплате им денег, но безрезультатно. Лошадь и автомобили обвиняемый, а он в это время имел неснятую и не погашенную судимость за совершенные ранее хищения, продал и деньги потратил на себя.