«Под расписки забрал лошадь и шесть авто, все продал, деньги потратил». Суд присудил жителю Бобруйска три года лишения свободы и крупный штраф за мошенничество

Прокуратура Рогачевского района Гомельской области поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Бобруйска, которому инкриминировано завладение имуществом путем обмана, совершенное повторно и в крупном размере.
Мужчина с мая по октябрь 2023 года сайте «Куфар» находил интересные для себя предложения в Гомельской и Могилевской областях. При этом деньги продавцам не передавал, а лишь писал расписки о намерении потом эти деньги выплатить.
Таким образом мужчина завладел шестью автомобилями и лошадью (ущерб гражданам оценили в 13,8 тысячи рублей). Потерпевшие обращались к нему о выплате им денег, но безрезультатно. Лошадь и автомобили обвиняемый, а он в это время имел неснятую и не погашенную судимость за совершенные ранее хищения, продал и деньги потратил на себя.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 80 базовых величин (3 360 рублей).
Кроме того, с обвиняемого в пользу потерпевших взыскан материальный ущерб.
Кстати, белорус взял в долг у восьми знакомых 160 000 рублей, потратив на личные нужды.
Мы писали, что в Минске студентка год копила деньги, чтобы слетать на море, но пошла в милицию.