В Иркутске бывший атаман казачьего общества и присвоил более пяти млн рублей

Бывший атаман иркутского казачьего общества присвоил себе чужое имущество на сумму более пяти миллионов рублей. Мужчина заключил договор с организацией о сотрудничестве в сфере заготовки и закупки древесины с последующим использованием. Затем на протяжении четырех лет атаман получал от 60 до 120 тысяч ежемесячно за производство товара. Так, в общем он заработал более 2,3 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России по региону.