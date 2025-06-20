В Иркутске бывший атаман казачьего общества и присвоил более пяти млн рублей

Бывший атаман иркутского казачьего общества присвоил себе чужое имущество на сумму более пяти миллионов рублей. Мужчина заключил договор с организацией о сотрудничестве в сфере заготовки и закупки древесины с последующим использованием. Затем на протяжении четырех лет атаман получал от 60 до 120 тысяч ежемесячно за производство товара. Так, в общем он заработал более 2,3 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России по региону.
— После того, как мужчину освободили от должностных полномочий, он от имени другого атамана тайно заключил аналогичный договор. И с 2020 по 2025 годы еще получил денежные переводы на 2,9 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Надзорное ведомство завело в отношении мужчины уголовное дело по статьям «присвоение, совершенное в особо крупном размере» и «мошенничество в особо крупном размере». Следователи проводят расследование, в то время как суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.