В Самаре по делу Тарховых задержали 79-летнюю пенсионерку

По делу убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Это 79-летняя Таиса Киселева, которая является матерью Светланы Метревели — сообщницы внучки Тарховых Екатерины. Об этом сообщили журналисту «КП-Самара».
Пожилая женщина внезапно прилетела в Самару. Ее оперативно задержали и обвинили в мошенничестве. Сейчас она находится под домашним арестом. Ранее следователи выяснили, какие сообщники были у Екатерины. Ими оказались 56-летняя Светлана Метревели и ее 25-летний племянник Дмитрий.
Светлана находилась за пределами России и оказывала содействие в совершении убийства экс-мэра и его супруги советами и указаниями. Ее племянник и Екатерина Тархова отравили Виктора и Наталью, заморозили при помощи азота, расчленили тела и их части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Обоих Метревели объявили в международный розыск. Женщину обвинили в пособничестве в убийстве, а молодого человека — в убийстве двух человек из корыстных побуждений по предварительному сговору.
В Самаре продолжается расследование резонансного уголовного дела. В двойном убийстве дедушки и бабушки призналась их родная внучка Екатерина. Сначала у нее могла быть острая реакция на сильный стресс, из-за чего она первое время молчала, отказывалась от комментариев и дачи каких-либо показаний, не признавала и не отрицала свою вину.
Позже женщина захотела пообщаться с журналистами, о чем написала в загадочном письме. Однако следствие отказало. Спустя несколько дней Екатерина призналась, что отравила бабушку и дедушку, заморозила их азотом, ее неизвестный сообщник расчленил их тела, а потом останки они вместе раскидали по мусорным бакам.
Следователи смогли обнаружить только следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани, принадлежащие Виктору Тархову и его супруге Наталье. Их останки до сих пор не найдены. Поиск тел на мусорном полигоне завершился безрезультатно.
Напомним, 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился друг бывшего главы Самары с заявлением о его исчезновении. Он сообщил, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Дочь экс-мэра Самары Людмила находится в колонии, где отбывает наказание по делу о вымогательстве. Подозрения о причастности к убийству раньше падали и на нее.