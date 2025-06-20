Жителя Самарской области лишили свободы за незаконный оборот охотничьего ружья

Это случилось в Похвистневском районе губернии. Правоохранители узнали о нарушителе от неравнодушных местных.
Полицейские с разрешения суда и в присутствии понятых осмотрели жилье свидетеля и нашли охотничье ружье ТОЗ-Б (БМ). Он уточнил: огнестрел купил у соседа. Но последний не передал документы на оружие.
Позже сотрудники вышли на след самого продавца и задержали. Им оказался ранее судимый за кражи и вождение в нетрезвом виде выходец из Оренбургской области. Объяснил: изделие нашел на пустыре за домом. Отдал за 1,5 тыс. рублей.
Об ответственности за сбыт боезапаса и ружья знал, но от сделки не отказался. В итоге Похвистневский районный суд отправил его на год и 7 месяцев в исправительную колонию общего режима.
Недавно писали, что в губернии у 72-летнего пенсионера нашли карабин и 329 патронов.
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