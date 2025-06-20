Жителя Самарской области лишили свободы за незаконный оборот охотничьего ружья

Позже сотрудники вышли на след самого продавца и задержали. Им оказался ранее судимый за кражи и вождение в нетрезвом виде выходец из Оренбургской области. Объяснил: изделие нашел на пустыре за домом. Отдал за 1,5 тыс. рублей.