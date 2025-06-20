ЦАХАЛ: Израиль атаковал иранские военные объекты в Тебризе и Керманшахе

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. В последние дни ЦАХАЛ заявлял, что атаковал места производства ракет, штаб-квартиру иранского ядерного проекта, ракетные установки в Иране.