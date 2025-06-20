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ЦАХАЛ: Израиль атаковал иранские военные объекты в Тебризе и Керманшахе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 20 июня атаковала объекты иранской военной инфраструктуры в районах Тебриза и Керманшаха в Иране, сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил. Согласно заявлению, удары были нанесены по 35 военным целям.

Источник: AP 2024

«Более 25 истребителей израильских ВВС нанесли удары и нейтрализовали более 35 объектов ракетной инфраструктуры», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. В последние дни ЦАХАЛ заявлял, что атаковал места производства ракет, штаб-квартиру иранского ядерного проекта, ракетные установки в Иране.

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