Безработный мужчина стащил у тольяттинца сумку с телефоном и деньгами

Злоумышленник признал вину. Чужое сдал в ломбард. Подробнее об инциденте рассказали в областном ГУ МВД.
Жертвой грабителя был 32-летний горожанин. Объяснил: до этого болтал с неизвестным около подъезда. Далее тот толкнул его, выхватил сумку с деньгами и телефоном и убежал.
Правоохранители осмотрели место происшествия, просмотрели записи с камер наблюдения, проверили местных с криминальным прошлым и потенциальные точки сбыта. После задержали 33-летнего безработного. Во всем сознался.
Похищенное сдал в ломбард. Деньги со сделки потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
Недавно сообщали, что жительница Сызрани похитила 100 тыс. рублей и телефон у 90-летней бабушки.
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