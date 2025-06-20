Двое мужчин погибли в ДТП с участием BMW под Петербургом

Утром 20 июня на 120-м километре трассы «Магистральная» во Всеволожском районе 39-летний водитель BMW вылетел на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ» под управлением 66-летнего шофера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и 48-летний пассажир иномарки, который сидел на заднем сиденье, скончались, — рассказали в ведомстве.
На участок магистрали приехали полицейские и сотрудники скорой помощи. На опубликованных правоохранителями кадрах видно, что на боковой двери BMW сильная вмятина от удара, после которого она, судя по всему, слетела в кювет. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о другой не менее жутком дорожном происшествии, которое зарегистрировали на Долгоозерной улице в Приморском районе. Водитель Audi сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а через время влетел в автомобиль, а затем — в остановку общественного транспорта, где стоял мужчина.