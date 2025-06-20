Двое мужчин погибли в ДТП с участием BMW под Петербургом

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о другой не менее жутком дорожном происшествии, которое зарегистрировали на Долгоозерной улице в Приморском районе. Водитель Audi сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а через время влетел в автомобиль, а затем — в остановку общественного транспорта, где стоял мужчина.