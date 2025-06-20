Титовы бежали из Израиля в Самару через Египет, вздрагивают до сих пор

Три недели, которые жительница Самары Яна Титова и её сестра планировали как расслабленный отдых на Средиземном море, превратились в непростую историю выживания. Об этом рассказала «КП в Самаре».
Из-за резкого обострения ситуации в регионе им пришлось провести несколько тревожных ночей в бомбоубежищах, отказаться от планов и искать путь домой через Египет.
Путешествие началось без проблем: перелёт Самара — Сочи — Тель-Авив прошёл гладко. Но уже на израильской таможне возникли сложности.
Многие туристы показывали распечатанные копии документов, а Яна доверяла телефону. Это чуть не сыграло злую шутку — её отправили на дополнительную проверку.
В маленькой комнате, словно сошедшей с экрана полицейского сериала, ей задавали вопросы о целях поездки, интересе к достопримечательностям и выборе именно Израиля.
В итоге документы вернули, но с пометкой: покинуть страну нужно до 15 июня.
В первые дни в отеле на берегу моря казалось, что всё будет хорошо. Тель-Авив очаровал контрастами улиц, доброжелательностью местных жителей и активным образом жизни.
Однако спокойствие нарушилось ночью 13 июня, когда пришло экстренное оповещение о ракетной угрозе.
Девушки впервые спустились в подземное укрытие отеля. За три дня они прятались трижды. К третьей тревоге страх сменился тревожным спокойствием — так бывает, когда понимаешь: хуже уже некуда.
Когда стало ясно, что авиасообщение не восстановится, решили действовать. Посольство предложило только один совет: «Выбирайте самостоятельно». План был один — пешком через границу с Египтом.
Путь оказался дорогим и нервным: такси, пошлины, контрольные пункты, долгие ожидания и постоянная неопределённость.
На границе страшили рассказами о возможном захвате или вымогательствах. У девочек оставалось мало денег, но возвращаться обратно было нельзя.
Добравшись до Шарм-эль-Шейха, они взяли рейс в Стамбул, затем — в Москву и наконец домой, в Самару.
Обратный путь обошёлся более чем в 600 долларов на двоих, не считая стресса, четырёх бессонных суток и физического истощения.
«Мы выбрались, — говорит Яна. — Но теперь каждый громкий звук заставляет меня вздрагивать».
Сейчас сестры дома, в безопасности. Но этот отпуск запомнился надолго — не столько морем и солнцем, сколько силой духа, с которой пришлось бороться за возвращение на Родину.
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