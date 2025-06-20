Мошенники заставили омича оформить кредит на полмиллиона рублей

Управление МВД России по Омской области сообщило сегодня, 20 июня, об очередной афере телефонных мошенников, обманувших 25-летнего омича на 503 тысячи рублей.
Молодой человек рассказал полицейским о звонке на его мобильный телефон из якобы налоговой службы. Звонивший сообщил омичу о неверных данных при заполнении декларации о доходах за 2024 год. Омича убедил тот факт, что для исправления неточностей его пригласили в организацию. Поэтому он не заподозрил подвоха, когда от него попросили продиктовать код из смс-сообщения, сказав, что он необходим для записи на прием к налоговому инспектору.
Мужчина назвал секретные цифры, после чего мошенничество пошло по стандартной схеме: звонок омичу от «сотрудницы центрального банка», которая напугала его взломом портала Госуслуг. А затем последовала стандартная инструкция злоумышленников, следуя которой омич оформил потребительский кредит на сумму 478 000 рублей, и вместе со своими сбережениями в сумме 25 000 рублей, перечислил эти деньги на так называемый «безопасный» счет.
Лишь только после того, когда переписка с неизвестными исчезла из его телефона, омич понял, что стал жертвой мошенников. Общая сумма причиненного ущерба составила 503 000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в ведомстве.