Мошенники заставили омича оформить кредит на полмиллиона рублей

Молодой человек рассказал полицейским о звонке на его мобильный телефон из якобы налоговой службы. Звонивший сообщил омичу о неверных данных при заполнении декларации о доходах за 2024 год. Омича убедил тот факт, что для исправления неточностей его пригласили в организацию. Поэтому он не заподозрил подвоха, когда от него попросили продиктовать код из смс-сообщения, сказав, что он необходим для записи на прием к налоговому инспектору.