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СКР: заказчик терактов под Брянском и Курском известен, поиск исполнителей идет

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил в ходе общения с журналистами в Минске, что исполнители терактов на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях еще не установлены. При этом он назвал очевидной фигуру заказчика.

Источник: РИА "Новости"

Бастрыкин поделился версией, что теракты в приграничье были инициированы спецслужбами Украины. «Совершенно очевидно, что этот теракт подготовлен спецслужбами Украины, — сказал глава СКР. — Заказчик понятен, осталось только найти исполнителя».

31 мая на перегоне Выгоничи—Пильшино в Брянской области над путями был подорван автомобильный мост. Он обрушился на движущийся пассажирский поезд. Погибли 7 человек, более 100 пострадали. Той же ночью был взорван железнодорожный мост между станциями Остапово и Михайловский Рудник в Курской области. В результате с рельсов сошел тепловоз, пострадали машинист и его помощник. СКР квалифицировал оба подрыва как теракты.