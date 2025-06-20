Анестезиолог Екатерина Манюк, обвиняемая по делу бизнес-леди Любови Бабуцки, которая скончалась после процедуры в салоне красоты в центре Кишинева, освобождена из-под домашнего ареста

Напомним, 30 января предпринимательница Любовь Бабуцки скончалась во время косметической операции. Врач-анестезиолог Екатерина Манюк была задержана спустя десять дней после инцидента, а другая сотрудница, которая, предположительно ввела власти в заблуждение, была задержана более чем через три месяца после смерти предпринимательницы.