Анестезиолог Екатерина Манюк, обвиняемая по делу бизнес-леди Любови Бабуцки, которая скончалась после процедуры в салоне красоты в центре Кишинева, освобождена из-под домашнего ареста

Врач-анестезиолог Екатерина Манюк, обвиняемая в незаконной медицинской практике, повлекшей смерть бизнес-леди Любы Бабуцки, освобождена из-под домашнего ареста и помещена под судебный контроль.
В четверг, 19 июня, анестезиолог Екатерина Манюк и еще одна сотрудница салона «Dr. Serebrova» Наталья Сакалюк, которые являются фигурантами дела «Monalisa», предстали перед судом.
Напомним, 30 января предпринимательница Любовь Бабуцки скончалась во время косметической операции. Врач-анестезиолог Екатерина Манюк была задержана спустя десять дней после инцидента, а другая сотрудница, которая, предположительно ввела власти в заблуждение, была задержана более чем через три месяца после смерти предпринимательницы.
Хозяйке салона Бородкиной позволили сбежать от ответственности, теперь сливают и вторую обвиняемую. Жаль мужа Любы.
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