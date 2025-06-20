Пропалестинские активисты повредили два самолета-заправщика на британской военной базе

По данным Mail Online, злоумышленники воспользовались электросамокатами, чтобы добраться до объекта. Используя переделанный огнетушитель как устройство для распыления краски и монтировку, они облили красной краской двигатели двух самолетов-заправщиков Airbus Voyager и нарисовали на асфальте палестинский флаг.