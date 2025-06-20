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Пропалестинские активисты повредили два самолета-заправщика на британской военной базе

Ночью 20 июня двое активистов организации Palestine Action проникли на одну из крупнейших баз Королевских ВВС Великобритании. Используя электросамокаты, они добрались до двух самолетов-заправщиков Airbus Voyager, облили их красной краской и нарисовали палестинский флаг на взлетно-посадочной полосе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ночью 20 июня двое пропалестинских активистов проникли на одну из крупнейших баз Королевских ВВС Великобритании. Ответственность за инцидент взяла организация Palestine Action, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным Mail Online, злоумышленники воспользовались электросамокатами, чтобы добраться до объекта. Используя переделанный огнетушитель как устройство для распыления краски и монтировку, они облили красной краской двигатели двух самолетов-заправщиков Airbus Voyager и нарисовали на асфальте палестинский флаг.

Поврежденные воздушные суда играют значительную роль в логистической поддержке британской авиации, обеспечивая дозаправку в воздухе и увеличивая дальность вылетов.

Представители Королевских ВВС сообщили, что проводится внутренняя проверка, а служба безопасности пересматривает действующие протоколы доступа на базу.

За несколько дней до этого те же активисты атаковали объект в графстве Кент, принадлежащий израильской компании по производству вооружений. Тогда были разгромлены помещения, повреждено оборудование.