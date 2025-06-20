Пропалестинские активисты повредили два самолета-заправщика на британской военной базе

Ночью 20 июня двое пропалестинских активистов проникли на одну из крупнейших баз Королевских ВВС Великобритании. Ответственность за инцидент взяла организация Palestine Action, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным Mail Online, злоумышленники воспользовались электросамокатами, чтобы добраться до объекта. Используя переделанный огнетушитель как устройство для распыления краски и монтировку, они облили красной краской двигатели двух самолетов-заправщиков Airbus Voyager и нарисовали на асфальте палестинский флаг.
Поврежденные воздушные суда играют значительную роль в логистической поддержке британской авиации, обеспечивая дозаправку в воздухе и увеличивая дальность вылетов.
Представители Королевских ВВС сообщили, что проводится внутренняя проверка, а служба безопасности пересматривает действующие протоколы доступа на базу.
За несколько дней до этого те же активисты атаковали объект в графстве Кент, принадлежащий израильской компании по производству вооружений. Тогда были разгромлены помещения, повреждено оборудование.