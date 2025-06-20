В Волгоградской области задержали группировку наркоторговцев

Возбуждено 40 уголовных дел по 130 эпизодам преступлений по статьям 226.1 (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственной границы РФ с государствами-членами ЕАЭС определенных видов товаров и ресурсов) и 234 (нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ) УК РФ, которые соединены в одно производство с уголовным делом по статьей 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) УК РФ, рассказала Волк.