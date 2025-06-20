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В Волгоградской области задержали группировку наркоторговцев

В Волгоградской области задержали 13 человек с 217 килограммами наркотиков.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сотрудники наркоконтроля изъяли свыше 217 килограммов наркотиков при задержании преступной группировки в Волгоградской области, задержаны 13 человек, возбуждено 40 уголовных дел, сообщила в пятницу представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками из Волгоградской области пресекли деятельность преступного сообщества. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 13 подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 217 килограммов сильнодействующих препаратов», — написала Волк в Telegram-канале.

По ее словам, в октябре 2020 года двое братьев — жителей Московской области — создали межрегиональную криминальную структуру. Через интернет-магазин в теневом сегменте интернета соучастники продавали сильнодействующие вещества оптовыми партиями и в розницу.

Злоумышленники обеспечивали доставку нелегального товара из-за рубежа, координировали действия закладчиков и курьеров, контактировали с покупателями, рассказала представитель МВД.

Возбуждено 40 уголовных дел по 130 эпизодам преступлений по статьям 226.1 (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственной границы РФ с государствами-членами ЕАЭС определенных видов товаров и ресурсов) и 234 (нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ) УК РФ, которые соединены в одно производство с уголовным делом по статьей 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) УК РФ, рассказала Волк.

Задержанные заключены под стражу, расследование продолжается, отметила она в сообщении.

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