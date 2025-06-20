Треш-блогерам, нападавшим на прохожих в Петербурге, вынесли приговор

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Участники группы треш-блогеров, которые нападали на прохожих в Петербурге и выкладывали видео в сеть, приговорены к срокам от 3,5 до 5 лет лишения свободы, среди осужденных есть подростки, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
«Приговором суда соучастникам в зависимости от роли каждого назначено наказание: от 4 до 5 лет в колонии общего режима, несовершеннолетним осужденным назначено наказание от 3,5 лет до 4 лет 8 месяцев в воспитательной колонии», — сообщает пресс-служба.
Добавляется, что всего осуждены 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы иностранных государств, которые в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство; возбуждение ненависти и вражды). Всем фигурантам ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием и судом установлено, что в 2023 году соучастники систематически нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах. Свои противоправные деяния они снимали на видео, которые впоследствии один из нападавших — Турал Мамедов — размещал для публичного просмотра в интернете.
Мамедов скрывался от органов следствия в республике ближнего зарубежья, откуда 22 декабря 2023 года был доставлен в Санкт-Петербург. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, он приговорен к самому большому сроку — 5 лет в колонии общего режима.
Как уточнила прокуратура, среди осужденных шестеро несовершеннолетних.
Всего в рамках уголовного дела выявлено около 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России, 42 из них выдворены за пределы России, остальные привлечены к административной ответственности.