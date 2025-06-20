Треш-блогерам, нападавшим на прохожих в Петербурге, вынесли приговор

Добавляется, что всего осуждены 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы иностранных государств, которые в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство; возбуждение ненависти и вражды). Всем фигурантам ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.