Суд признал фиктивным брак жителя Самарской области с 60-летней иностранкой

Оформили все в декабре 2023 года в территориальном отделении ЗАГСа. Подробностями поделились представители региональной прокуратуры.
48-летний житель Жигулевска заключил брак с 60-летней иностранкой. При этом на такой шаг пошли не для создания семьи. Так женщина планировала получить российский паспорт, уточнили правоохранители.
В апреле 2024-го она получила в миграционной службе разрешение на временное проживание в России до 2027 года. Но после о сомнительной схеме узнали стражи порядка. Потребовали через суд признать союз фиктивным. Иск поддержали.
Ранее в Самаре сотрудники ФСБ задержали троих организаторов канала незаконной миграции.
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