В Магнитогорске круглую сумму отсудили у матери, избивавшей ребенка

Ранее она была замечена за избиением десятилетнего ребёнка. Мать использовала для наказания мальчика ремень с металлической пряжкой и подручные предметы, вплоть до обувной ложки, а также часто при нём материлась и распивала спиртные напитки. В итоге её через суд лишили родительских прав, а сына поместили в учреждение для сирот.