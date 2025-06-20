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В Магнитогорске круглую сумму отсудили у матери, избивавшей ребенка

Крупную сумму денег обязали выплатить 38-летнюю жительницу Магнитогорска.

Источник: Вечерний Челябинск

Крупную сумму денег обязали выплатить 38-летнюю жительницу Магнитогорска. По информации от пресс-службы прокуратуры Челябинской области, эта женщина не только безответственный, но ещё и очень жестокий человек.

Ранее она была замечена за избиением десятилетнего ребёнка. Мать использовала для наказания мальчика ремень с металлической пряжкой и подручные предметы, вплоть до обувной ложки, а также часто при нём материлась и распивала спиртные напитки. В итоге её через суд лишили родительских прав, а сына поместили в учреждение для сирот.

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска обратилась в местный суд, чтобы добиться для пострадавшего ребёнка компенсации. Иск был удовлетворён. У нерадивой матери взыскали в пользу соцучреждения 200 тысяч рублей.