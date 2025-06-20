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Тольяттинские правоохранители помогли рабочему взыскать с фирмы 1,2 млн рублей

Прокуратура Комсомольского района города добилась выплаты компенсации морального вреда в пользу пострадавшего сотрудника.

Прокуратура Комсомольского района города добилась выплаты компенсации морального вреда в пользу пострадавшего сотрудника.

Специалист был в фасадном подъемнике на шлюзе Самарского гидроузла. Позже техника вышла из строя. Кабина с рабочим упала. Тот получил травмы средней тяжести.

Правоохранители обратились в суд и потребовали компенсировать моральный вред. Всего — на 1,2 млн рублей. Иск поддержали. Компания перевела деньги сотруднику.

Ранее пенсионер из Тольятти взыскал с медучреждения 100 тыс. рублей после падения.

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